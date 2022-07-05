ميار الببلاوي ترثي والدتها برسالة مؤثرة قبل عيد الأضحي

بكلمات مؤثرة، رثت الإعلامية ميار الببلاوي والدتها بعد رحيلها، بمناسبة حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ رحلت والدتها منذ أيام وتأثرت ميار لرحيلها بشكل كبير.

ميار الببلاوي تتحدث عن رحيل والدتها

وكتبت ميار الببلاوين عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «أول عيد أضحى من غير أمي أنا مش هدبح؛ لأنى لا بعرف أقف ولا أوزع ولا أنضف هي اللي كانت بتعمل كل حاجة».

وأضافت: «الله يرحمك ياللي كل يوم بحس إني حرفيًا من غيرك لايصة ومكسورة».

أزمات في حياة ميار الببلاوي

ومرّت الإعلامية ميار الببلاوي بعدة أزمات في حياتها، بعد وفاة والدتها، وكان آخرها مرض نجلها الوحيد قبل دخوله الامتحانات، حيث كتبت قائلة، «ابني من الصبح بيموت بين إيدي، بيرجع وبيتلوى من المغص ودكاترة داخلة ومحاليل وحقن وأدوية وبكرة الصبح امتحانه لأنه في بكالوريوس ودي آخر مادة، طبعًا كده خلاص مفيش أمل إلا بمعجزة من عند ربنا، السخونية 40».

وطالبت من جمهورها الدعاء لها باستمرار، حيث كتبت قائلة، «دعائكم بيفرق معايا ده بفضل دعاء أمي ودعائكم، ربنا نجاني وأنا بين الحياة والموت في أمريكا»، وتابعت: «أنتم بتهونوا عليا وحدتي وبطبطوا على قلبي، حتى لو بينا عالم افتراضي مش هزعل قولوا لي لو أنا أوفر وأنتو بتزهقوا مني لأن المسدج دي خوفتني الصراحة صباحكم رزق وهنا وكلنا على باب الله».

ميار الببلاوي تمر بأزمة صحية

وأعلنت الاعلامية ميار الببلاوي أنها تمر بأزمة نفسية شديدة، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وكتبت ميار الببلاوي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من امبارح مخنوقة وقلبي مقبوض وعصبية جدا ومليش نفس لأي شغل نهائي ولا عاوزه أرد على الموبايل ولا أكلم حد ومتخانقة مع جوزي وابني عنده امتحانات وبرضه مضايقاه ومش فاهمة فيا إيه عمالة أعيط».