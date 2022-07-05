محافظ أسيوط يسلم 48 منزلاً بقرية العقال قبلي غدًا بعد إعادة إعمارها

يُسلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، 48 منزلاً لأصحابها، غدًا بعد أن قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية بإعادة إعمارها بقرية العقال قبلي مركز البداري وذلك ضمن فعاليات مبادرة «بيت يحميني»، التي تنفذها المؤسستين تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

صناع الخير

وأكد الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية العقال قبلي، تتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للأهالي من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وإحلال الأسقف والحمامات والمطابخ.

وأوضح «زمزم»، أن أعمال إعادة الإعمار تأتي كمرحلة ثانية من مراحل تنفيذ مبادرة بيت يحميني بالقرية، حيث سبق لصناع الخير وساويرس للتنمية، تقديم خدمات طبية ذات جودة لأهالي القرية في مجالات مكافحة العمى وعدد من التخصصات الطبية المختلفة كمرحلة أولى للمبادرة وتم توزيع الأدوية المطلوبة والنظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون التي تم تشخيص الاحتياج إليها في القافلتين وذلك بالمجان تماما كما تم توزيع 20 طنًا من المواد الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقا بالقرية بالإضافة إلى إطلاق حملة توعية موسعة حول أهم القضايا الحياتية الملحة ومنها الزواج المبكر وارتفاع معدلات الطلاق والزيادة السكانية.

مبادرة بيت يحميني

من جانبها، أوضحت نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية أن مبادرة «بيت يحميني»، تم إطلاقها لإبراز دور مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر احتياجا عبر تنفيذ برامج توعية للأهالي بعدد من القضايا الحياتية الهامة بالتوازي مع أعمال إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات الموسمية وتقديم الخدمات الطبية.