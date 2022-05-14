صناع الخير و«أوركيديا» يستأنفان قوافل «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى

استأنفت مؤسسة «صناع الخير للتنمية» و«أوركيديا» للصناعات الدوائية فعاليات تنظيم قوافل مبادرتهما «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى بعد توقف على مدار شهر رمضان، إذ نظمت المبادرة قافلة بقرية شبرابابل مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» بالمحافظة.

قافلة بقرية «شبرابابل» بالمحلة ضمن حياة كريمة

وأكّد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لـ«صناع الخير» أنَّ استئناف تنظيم قوافل «عنيك في عنينا» يأتي في إطار تواصل جهود مؤسسة «صناع الخير» و«أوركيديا» للصناعات الدوائية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز محافظة الغربية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء وبإشراف نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأوضح «عبدالفتاح» أنَّ تنظيم القافلة تمّ بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إذ تمّ تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكّدت عليها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان

من جهتها، أكّدت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة عنيك في عنينا أنَّ قافلة قرية شبرابابل بالمحلة الكبري تمكنت من توقيع الكشف على عيون 758 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد 474 مواطنًا وتشخيص احتياج 134 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سوف يتمّ التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبا كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 325 مواطن لنظارات طبية على أن يتمّ تسليم النظارات للمواطنين خلال 10 أيام من تنفيذ القافلة.