«صناع الخير» تطلق صك الأضحية لتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها بقرى مصر

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية ولأول مرة مبادرة صك الأضحية تستهدف الأنابة عن المضحين في ذبح أضاحيهم، من خلال صك الأضحية بحسب الشروط الشرعية، التي أقرتها دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن، وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها في قرى مصر، وخاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تخصيص صك الأضحية

وأعلنت صناع الخير أنها خصصت صك الأضحية في اللحوم البلدية البقرى بمبلغ 4800 جنيه وفى اللحوم البلدية الجاموسى بمبلغ 4300 جنيه، وأن صك الأضحية للخروف الواحد بقيمة 4600 وإتاحة إمكانية تقسيط قيمة الصك للمضحين.

من جهته، أوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة بدأت هذا العام ولأول مرة إطلاق مبادرة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين تلبية لرغبة الجمعيات القاعدية التي تتعاون معها المؤسسة في أشطة المؤسسة المختلفة داخل القرى الأشد احتياج، في أنحاء الجمهورية، كون لحوم الأضاحي احتياجا ضروريا للأسر الأكثر احتياجا في القرى المستهدفة.

وتابع عبدالفتاح، بأن صناع الخير ستقوم بذبح الأضاحي بحسب التوقيتات الشرعية لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق، وسيتم التنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية ليكون التوزيع بعد الذبح مباشرة لكي تستفيد الأسر من اللحوم مباشرة، وسيكون التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات المستهدفة.

صناع الخير وكيل عن المضحي

وأشار عبدالفتاح إلى أن دخول صناع الخير مجال الوكالة عن المضحين فى الأضحية وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة يأتي موازيا لتوسع المؤسسة في أنشطتها الخيرية المتعددة؛ لتلبية الاحتياجات الأهم جنبًا إلى جنب مع تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجال الوقاية من الأصابة بالعمى من خلال مبادرة عنيك فى عنينا وحماية مرضى القدم السكري من بتر القدم كذلك ما تنفذه المؤسسة من مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر لصالح توفير فرص دخل معقولة للأسر الأشد احتياجا من خلال توفير مراكب الصيد لصغار الصيادين وغيرها من المشروعات التنموية.

وحول المناطق التي تستهدفها صناع الخير في توزيع لحوم الأضاحي، أوضح عبدالفتاح أن المؤسسة تتواجد بخدماتها النوعية في كل القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية وبخاصة في المناطق الحدودية والنائية وأن لحوم الأضاحي مثلها مثل كل خدمات صناع الخير ستصل إلى سكان القرى الأشد احتياج بالتنسيق الكامل مع المحافظين، وعبر فريق عمل المؤسسة المنتشر في المحافظات المختلفة، وسيكون من بين المحافظات التي سيتم التوزيع فيها الفيوم وسوهاج والأقصر وأسوان والبحيرة وغيرها من المحافظات.