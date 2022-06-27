صناع الخير تهدي «علا» الأولى على إعدادية البحيرة فرشا كاملا لمنزلها.. صور

سلمت مؤسسة صناع الخير للتنمية وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الطالبة علا الأولى على الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة البحيرة، وأول طالبة تستفيد من مبادرة «تكافؤ» لدعم أوائل الشهادات العامة من غير القادرين للحفاظ على تفوقهم الدراسي، فرشًا كاملاً لمنزلها ومكافأة مالية عاجلة قيمتها 5 آلاف جنيه ومنحة دراسية مشروطة بحفاظها على تفوقها لدعمها في مواصلة تعلميها ودخولها الثانوية العامة.

منحة دراسية لعشر سنوات

وقالت مؤسسة صُناع الخير، في بيان لها، إن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استقبل الطالبة علا وهنأها على تفوقها وتم تسليمها المكافأة المالية ووثيقة رعاية صُناع الخير لها في سنوات تعليمها في مرحلة الثانوية العامة وفي مرحلة الجامعة حال حفاظها على تفوقها ودخولها كلية الطب.

ومن جانبه، أعلن مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن رعاية المؤسسة للطالبة علا ودعمها لاستكمال تعليمها الثانوي والجامعي بنبوغ تُعد باكورة عمل مبادرة صناع الخير «تكافؤ» التي أطلقها قطاع التعليم بالمؤسسة في إطار استراتيجية عمل تستهدف تقديم الدعم لطلاب المدارس في إطار من تكافؤ الفرص، وأن قطاع التعليم بصناع الخير سبق أن أطلق مبادرات «أطفال مصر مستقبل مصر»؛ لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، وأطلق مبادرة تدريب 100 ألف خريج على احتياجات سوق العمل بالتعاون مع آي بي إم العالمية.

دعم أوائل الشهادات العامة من غير القادرين

وأوضح زمزم أن مبادرة تكافؤ من قطاع التعليم بصناع الخير تستهدف دعم أوائل الشهادات العامة من غير القادرين في كافة أنحاء مصر للحفاظ على نبوغهم الدراسي في إطار من تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن صناع الخير تقوم من خلال المبادرة بدعم الطلاب النابغين أوائل الشهادات العامة من غير القادرين ممن تتحقق فيهم عدة اشتراطات؛ أهمها أن يكون من العشر الأوائل على مستوى محافظته في الشهادة الدراسية التي يجتازها وأن يكون من أسرة غير قادرة، وأن يحافظ طوال سنوات حصوله على المنحة الدراسية على تفوقه الدراسي.

وأشار إلى أن المنحة تصل في مجملها إلى 200 ألف جنيه للطالب الواحد إذا حافظ على تفوقه، وسوف تقدم بداية للمتفوقين في الشهادة الإعدادية طوال الموسم الدراسي بواقع 2000 جنيه في الشهر، ويستمر حصول الطالب على المنحة طوال فترة دراسته الثانوية وبعدها فترة الجامعة إذا حافظ على تفوقه والتحق بكلية من كليات القمة وحافظ طوال سنوات دراسته الجامعية على نبوغه، وتمتد المنحة لتغطية نفقات شهادتي الماجستير والدكتوراه إذا حصل الطالب على المركز الأول على كليته ولم يوفق في التعيين كعضو هيئة تدريس بالجامعة.