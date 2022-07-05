محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا لإنتاج الأحذية بالمنطقة الاقتصادية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مصنع إنتاج الأحذية بالمنطقة الاقتصادية الصناعية، شرق مدينة بورسعيد، رافقه خلالها رئيس مجلس إدارة المصنع.

واطلع محافظ بورسعيد على سير العمل داخل المصنع، مشيدا بالإنتاج والعمل والمُعدات المتطورة المتواجدة بالمصنع، مؤكدا أنه يعد نموذجاً للنجاح بمنطقة شرق بورسعيد.

%12 من حجم التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس

وأوضح المحافظ، أن منطقة شرق بورسعيد أصبحت مستقبل بورسعيد الصناعي، وأن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس، وهناك العديد من الحوافز المباشرة المقدمة للمستثمرين بالمنطقة ومنها، صفر ضريبة جمركية، وصفر قيمة مضافة، وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، فضلا عن الحوافز غير المباشرة المتعلقة بقواعد الاستيراد والتصدير والنظام الجمركي الخاص، والتحول الرقمي، ما يؤهلها لتصبح أكبر المناطق الصناعية وتجذب كبار المستثمرين.

المصنع نموذج للنجاح بمنطقة شرق بورسعيد

وأوضح المحافظ، أن المصنع يضم أحدث الماكينات بالتكنولوجيا المتطورة في مجال الصناعات الجلدية، والطاقة الإنتاجية للمصنع تصل لنحو 6 آلاف زوج حذاء من الجلد الطبيعي، و10 آلاف زوج من الجلد الاسكاي والكوتشي شهريا.

وتعتمد الشركة على مكونات الإنتاج المحلية والجلد المصري بنسبة 100%، والذي يعزز الصناعة المصرية وتستهدف الشركة تصدير منتجاتها الى الخارج وفتح أسواق التصدير بالدول العربية والقارة الافريقية لتوفير العملة ودفع عجلة الإنتاج، وتبلغ التكلفة للمصنع 10 ملايين جنيه، ويقع على مساحة 4800 متر مربع، حيث تصل المساحة التصنيعية لنحو ألفي متر مربع.

وأشاد محافظ بورسعيد بمصنع الأحذية شرق بورسعيد، والذي ينضم للكيانات الصناعية الكبرى بمحافظة بورسعيد، ويوفر الٱلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، فضلا عن دعم السوق المحلي وفتح أسواق مصرية خارج البلاد، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للمستثمر الجاد للاستمرار في النهوض بالقطاع الصناعي بمحافظة بورسعيد.