مصدر: عطل فني تسبب في قطع الكهرباء عن بورسعيد لمدة ساعة

أعلن مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ببورسعيد، انقطاع الكهرباء عن المحافظة بالكامل، اليوم الاثنين، نتيجة عطل فني في محطة الكهرباء الرئيسية بمنطقة الرسوة، بسبب الأحمال العالية بمحطة أبو سلطان في الإسماعيلية.

نقل الخط المغذي لبورسعيد إلى جهد أعلى

وأوضح المصدر، أنه تم نقل الخط الرئيسي المغذي لبورسعيد إلى خط آخر بجهد أعلى، وعادت الكهرباء خلال نصف ساعة من انقطاعها، مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء تسببت في انقطاع المياه وشبكات الاتصال وبدورها عادت بعد عودة الكهرباء.

استغاثات لأهالي بورسعيد بعد انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات

كان أهالي بورسعيد فى مختلف الأحياء شكوا من انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات لمدة قاربت على الساعة، حتى عادت التيار وباقي الخدمات تدريجيا.