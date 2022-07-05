رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: لدينا 15 ألف ورقة عمل و96 ألف طلب مشاركة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ دور الأمانة فني ومحايد، يقوم على تنظيم جلسات الحوار وجمع الموضوعات، موضحا أنّه جرى تقسيم مجموعات العمل إلى فريق للعلاقات العامة والاتصال، وفريق لوجيستي، وفريق للإعلام، وفريق للمحتوى.

أكثر من 500 دعوة تدريب

وأضاف فوزي، خلال كلمته في فعاليات الحوار الوطني، أنّ الأمانة الفنية تلقت أكثر من 15 ألف ورقة خلال الأيام الماضية، من القوى الوطنية المختلفة، وجرى التواصل مع الأحزاب السياسية، والمجالس القومية المتخصصة، وممثلي الأزهر والكنيسة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والعمال والفلاحين والشباب، وغيرهم من الفئات داخل المجتمع.

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ الأكاديمية الوطنية للتدريب، وجّهت أكثر من 500 دعوة ووصل عبر الموقع الإلكتروني، و96 ألف استمارة رغبة بالمشاركة من المواطنين، وأكثر من 700 رسالة بريد إلكتروني و400 رسالة واتساب.

أكثر من 25 زيارة من ممثلي الأحزاب

وأكمل فوزي، أنّ الأكاديمية الوطنية للتدريب، تلقت أكثر من 25 زيارة من ممثلي الأحزاب، وأكدت الأكاديمية حيادها كجهة مستقلة، مشيرا إلى أنّ المقترحات تنوعت بين رؤى مكتوبة، وصل عددها إلى 227 رؤية، إضافة إلى بعض المقترحات المتعلقة بالعفو الرئاسي أو المشاركة في الحوار.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ القاهرة الأعلى مشاركة بين المحافظات على مستوى المقترحات وطلبات المشاركة، ولا توجد محافظة واحدة لم نستقبل منها طلبا بالمشاركة في الحوار الوطني.