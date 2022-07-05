انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني تحت شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة»

انطلقت اليوم فعّاليات الحوار الوطني رسميًا، تحت شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة»، ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 19 عضوًا اجتماعه الأول، صباح اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، وكافة أعضاء المجلس.

ومن المقرر عقد المؤتمر الصحفي الأول للحوار الوطني عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما أسفر عنه الاجتماع ومواعيد وتفاصيل جلسات الحوار الوطني المقبلة، تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة بشفافية لمجريات الحوار، وينطلق المؤتمر الصحفي وسط حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

ضياء رشوان: إتاحة حق المعرفة والمشاركة في الحوار الوطني لجميع أفراد الشعب المصري

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ عقد أول اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، يأتي التزاما من إدارة الحوار الوطني بما أعلنته في وقت سابق بشأن انطلاق فعّاليات الحوار خلال الأسبوع الأول من يوليو، مشددًا على الاهتمام بإتاحة حق المعلومات والمعرفة والمشاركة لكافة المواطنين لمتابعة فعاليات الحوار سواء بالمشاركة المباشرة أو عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.

تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

وكانت إدارة الحوار الوطني، أعلنت عن تشكيل مجلس الأمناء، والذي ضم سياسيين وأكاديميين وحقوقيين وشخصيات عامة، وتنوع التشكيل بين الخبرات والشباب، إضافة لتمثيل كافة التيارات السياسية، وجاء تشكيله على النحو التالي:

مجلس أمناء الحوار الوطني

أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب.

أميرة صابر عضو مجلس النواب.

جمال الكشكيرئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

- ريهام باهي - أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.

- سمير مرقص - الباحث والكاتب السياسي.

- طلعت عبد القوي - عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

- عبدالعظيم حماد - كاتب صحفي.

- عماد الدين حسين - عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي.

- عمرو هاشم ربيع - نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

- فاطمة السيد أحمد - الكاتبة الصحفية.

- فاطمة خفاجي - منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي.

- كمال زايد - رجل الأعمال.

- مايا مرسي - رئيس المجلس القومي للمرأة.

- محمد سلماوي - الأديب والكاتب الصحفي.

- محمد فايز فرحات - مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

- محمود علم الدين - أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة.

- نجاد البرعي - المحامي والحقوقي.

-هاني سري الدين - أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.