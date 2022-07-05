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محمود مسلم

انتهاء الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات الحوار الوطني (صور)

كتب:

إمام أحمد
01:53 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
مؤتمر الحوار الوطني

مؤتمر الحوار الوطني

انتهت إدارة الحوار الوطني، من استعداداتها لانطلاق فعاليات الحوار اليوم، حيث بدأ أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني في التوافد على مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لحضور أول اجتماعات المجلس.

 

قاعات الحوار الوطني

وحصلت «الوطن» على عدد من الصور لـ قاعات الحوار الوطني المخصصة لعقد الجلسات، وتشرف مجموعات تنظيمية ولوجستية على تنظيم وإدارة الحوار، لتيسير عمل المشاركين.

الجمهورية الجديدة

وقال سمير مرقص، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن» إنّه متفائل بنجاح الحوار، خاصة في ظل التنوع الكبير الذي يتسم به مجلس الأمناء، والذي يضم عدد من أصحاب الخبرات الى جانب الشباب، فضلا عن تنوع التخصصات والمجالات والتيارات السياسية، مضيفا: «ننتظر أن نسمع ونناقش برامج ورؤى حقيقية قابلة للتنفيذ وتساعد في رسم ملامح الجمهورية الجديدة التي ننشدها».

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بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.