ضياء رشوان: الحوار الوطني يهدف إلى الوصل لبدائل جدية محددة

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني يهدف إلى وضع بدائل جدية، وأنّ هذا الحوار ليس لإبراز الحيثيات فقط، مشيرا إلى أنّ ما يجب التركيز عليه في الحوار هو الخروج ببدائل محددة، وأن يكون لدينا ولدى صانع القرار والرأي العام بدائل تشريعية وإجرائية.

وأضاف رشوان، خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ الرأي العام لا ينتظر كلاما فوق كلام، فالشعب المصري يعول على هذا الحوار وينتظر الجديد، موضحا أنهم سيخرجون على الجمهور العام ويرفع للرئيس ما توصلوا إليه، لأنه في كل مرحلة من مراحل الجلسات والاجتماعات لا بد من وجود مخرجات.

مناقشة لائحة الحوار في الجلسة الأولى

وأكد أنّ مجلس الأمناء سيناقش لائحة الحوار بالجلسة الأولى، ودور الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو دور متعلق بتسهيل كل ما يتعلق بإدارة الحوار، مقدما الشكر للأكاديمية لإتاحة المكان واللوجيستيات، وتوفير بعض الشباب في الأمامة الفنية.

وأشار رشوان إلى أنّ الأكاديمية ليست طرفا في الحوار السياسي والاجتماعي، لكن يسند إليها التنظيم، مؤكد أنّ الأكاديمية أسندت التنسيق لشخصه.