عضو بـ«أمناء الحوار الوطني»: وفرنا آلية لمشاركة المواطنين وتوصيل مقترحاتهم

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اليوم سيشهد انعقاد أولى جلسات مجلس الأمناء لحوار الوطني، موضحة أن اجتماع اليوم جلسة إجرائية للاتفاق على طريقة عمل مجلس الأمناء في المرحلة المقبلة، وصلاحياته الكاملة، وكيفية إدارته للحوار.

بدء جلسات الحوار الوطني الفعلية بعد العيد مباشرة

وأضافت صابر في مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أنّ مجلس الأمناء هو المنوط به إدراة الحوار الوطني في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الجميع يترقبون مخرجات حوار اليوم، منوهة ببدء جلسات الحوار الفعلية بعد العيد مباشرة.

مشاركة المؤسسات المعبرة عن الشعب في جميع المحاور

وأوضحت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني سيشمل المحاور الرئيسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم تحقيق مشاركة بصورة أكبر، للأحزاب السياسية والنقابات العمالية والجمعيات الأهلية وكل مؤسسات المجتمع المدني.

الحوار مفتوح لكل مواطن لإبراز رؤيته ومقترحاته

وتابعت صابر بأن الاحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني تعبر عن قطاع واسع من الشعب المصري، لافتة إلى أنّ الحوار مفتوح لكل مواطن، حيث خصصت الأكاديمية رابطا يستطيع من خلاله أي مواطن المشاركة بأفكاره ومقترحاته في الحوار الوطني.

ووصفت النائبة الحوار بأنه حوار «قاعدي»، وأن المؤسسات التي تمثل عدد كبير من المواطنين كالاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني تعد فاعل رئيسي في مخرجات هذا الحوار، مشيرة إلى أنّ المستهدف من الحوار الوطني الوصول إلى مساحات مشتركة، والاتفاق على مخرجات محددة مع وجود مساحة للاختلاف، على أن يتم ذلك من خلال أرضية مشتركة.