الأكاديمية للتدريب: تكليفنا بإدارة الحوار الوطني وسام شرف

أعربت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن جزيل شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليفه للأكاديمية بإدارة الحوار الوطني، قائلة إنّ هذا ليس أول تكليف من الرئيس، لكنه تكليف تاريخي ووسام شرف، ونتمنى أن نكون على قدر الثقة، ونوفق في التكليف الذي يتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

الحوار الوطني والجمهورية الجديدة

وأضافت راغب، خلال كلمتها في فعاليات الحوار الوطني: «سيذكر التاريخ أنّ بين جنبات هذا المبنى، انطلق الحوار الوطني بين القوى والأطياف الحزبية والمجتمعية المختلفة، ولأن الأكاديمية منذ نشأتها وهي مصنع إعادة بناء الإنسان، فهي مؤسسة وطنية، وسترحب بجميع فئات الشعب، ونسخر الإمكانيات كافة لإنجاح الحوار الوطني، مع الالتزام التام بأن تؤدي دورها بتجرد وحيادية وشفافية، كما تقف على مسافة واحدة من الجميع بحسب تكليفات رئيس الجمهورية».