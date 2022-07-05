انطلاق فعاليات مؤتمر جراحة المخ والأعصاب.. ملتقى تدريبي لصغار الأطباء

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لجراحة المخ والأعصاب، صباح اليوم الثلاثاء، الذي ينظمه مجمع الجلاء الطبي العسكري بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية في الفترة من 5 إلى 7 يوليو الجاري.

المؤتمر السنوي لجراحة المخ والأعصاب

يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات مع أقسام جراحات المخ والأعصاب بالجامعات الأخرى وذلك بالاطلاع على أحدث الطرق والوسائل التعليمية، بالإضافة إلى توحيد نظام العمل حسب البروتوكولات العالمية الحديثة في جراحة المخ والأعصاب والاطلاع على أحدث نظم المعرفة المتعلقة بالمجال، كما يعد المؤتمر بمثابة ملتقى تدريبي لصغار الأطباء على اتباع أحدث الطرق والأساليب العلمية عن طريق المحاكاة وورش العمل لرفع مستوى خبراتهم.

الأكاديمية الطبية العسكرية

وينقسم المؤتمر إلى مرحلتين، الأولى تتضمن ورش عمل على مدار يومين تعقد في الأكاديمية الطبية العسكرية حيث يقوم صغار الأطباء بالحضور والتدريب على يد أساتذة من مختلف الجامعات المصرية على أحدث الوسائل المستخدمة في الجراحات الدقيقة والمتطورة كجراحة الأوعية الدموية والوظيفية والمناظير والعمود الفقري، والمرحلة الثانية يوم الخميس، وتشهد إلقاء محاضرات علمية لأساتذة في كل مجالات جراحات المخ والأعصاب من مختلف البلدان العربية والأجنبية.

الصرع والشلل الرعاش

من جانبه قال اللواء طبيب عزت عبد الخالق، رئيس المؤتمر السنوي لجراحة المخ والأعصاب، إنّ المؤتمر يستعرض أحدث طرق العلاج في تخصص جراحة المخ والأعصاب، والتعرف على استخدام أحدث الأجهزة في تحديد أماكن أورام المخ ما قبل وأثناء إجراء الجراحة مع التوافق بالأشعة المقطعية داخل غرف العمليات، كما يستعرض أحدث طرق العلاج بدون جراحة أو باستخدام المنظار الجراحي لاستئصال الغضروف وتثبيت الفقرات، وعرض أحدث طرق إيقاف النزيف أثناء الجراحة باستخدام أسلوب أكثر فاعلية وأمان خاصة في حالات المرضي الذين يعانون من اضطرابات في تجلط الدم مثل المرضي الذين يتعاطون أدوية تؤثر على تجلط الدم كمضادات التجلط ومثبطات الصفائح الدموية أو مرضي الھیموفیلیا، وفي مجال الأمراض الوظيفية الصرع والشلل الرعاش، يوجد طفرة جديدة في استخدام التقنيات الحديثة لتحديد البؤرة الصرعية أو مصدر الشلل الرعاش وعلاجه بمختلف الطرق، سواء بالتدخل الجراحي أو باستخدام جھاز التردد الحراري أو زرع قطب كهربائي.