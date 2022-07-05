مصر للطيران تناشد المسافرين بالتواجد قبل مواعيد إقلاع الرحلات بوقت كاف

ناشدت الشركة الوطنية مصر للطيران، عملائها المسافرين على متن رحلاتها الدولية والداخلية، ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية، قبل موعد إقلاع الرحلات الداخلية بساعتين على الأقل، وقبل موعد الرحلات الدولية بأربع ساعات على الأقل، لضمان إنسابية إنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة بوقت كاف، حرصا من الشركة علي راحة عملائها الكرام.

سبب مناشدة مصر للطيران للمسافرين

أوضحت مصر للطيران، في بيان، أنه تلك المناشدة، تأتي حرصا منها على تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية، نظرا لكثافة التشغيل التي تشهدها جميع المطارات المصرية خلال هذه الفترة، تزامنا مع فترة الأعياد والإجازات الصيفية، وما يترتب على ذلك من ازدحام وتكدس في إنهاء إجراءات السفر.