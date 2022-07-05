«مصر للطيران» تنشر إرشادات مهمة على الراكب اتباعها أثناء الرحلات

في إطار حرص الشركة الوطنية «مصر للطيران»، على تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية، تقدم الشركة بعض الإرشادات الهامة الواجب على المسافرين اتباعها أثناء السفر.

ووفقا لبيان صحفي للشركة، يجب على الراكب الاحتفاظ بأي متعلقات ثمينة، والنقود المسموح بها، والإلكترونيات، وغيرها في حقيبة اليد المسموح باصطحابها على متن الطائرة مع ضرورة عدم وضع هذه الأشياء في الحقائب التي يتم وضعها في عفش الطائرة، وحال مخالفة ذلك تصبح هذه المتعلقات مسئولية الراكب الشخصية وفقا لقوانين وتشريعات الطيران الدولية.

تحرير محضر بفقدان الحقائب حال تأخر وصولها

ووجهت الشركة نصائح أخرى تضمنت مجموعة من الالتزامات التي يجب على الراكب اتباعها ومن بينها الآتي:

- نؤكد لعملاء مصر للطيران أن حقائبهم مؤمن عليها طبقا لاتفاقات دولية ملزمة لجميع شركات الطيران لذلك في حال تأخر وصول حقائب الراكب مع الرحلة لأي سبب ما، يجب تحرير محضرا بفقدان الحقائب في محطة الوصول من خلال موظف محطة مصر للطيران.

- يمكن للراكب شراء المستلزمات الضرورية له لحين وصول الحقائب مع أهمية الاحتفاظ بالفواتير وإرسالها للبريد الالكتروني mybaggage@egyptair.com كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني حال التأخر أو حدوث تلف للحقائب أو فقد أغراض منها وذلك خلال سبعة أيام من الوصول حتى يتم التعويض.

الحقائب المفقودة يتم البحث عنها لمدة 21 يومًا

- أما الحقائب المفقودة فيتم البحث عنها لمدة 21 يومًا وإبلاغ الراكب بوصولها وتسليمها له، إنما في حالة عدم الوصول إلى الحقائب خلال هذه الفترة يتم تحويل الملف للتأمين لصرف التعويض المناسب للحقائب.

- يجب على الراكب حال السفر بأشياء قابلة للكسر وخاصة إذا كان حجمها كبير ألا يصطحبها على متن الطائرة فلابد أن تكون مغلفة تغليف المصنع وهو أكثر الطرق أمانا لنقلها لضمان وصولها في أفضل حالة.

- حال وجود شكوى في جميع مراحل السفر برجاء مراسلة مصر للطيران على البريد الإلكتروني wecare@egyptair.com