«مصر للطيران» تسير 15 رحلة جوية إلى جدة والمدينة لنقل الحجاج اليوم وغدا

تسير مصر للطيران اليوم 1 يوليو 8 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 4 رحلات جوية إلى جدة و4 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1120 حاجًا من حجاج وزارة السياحة وتضامن الدقهلية والسويس والمنوفية وبعثة وزارة التضامن والأوقاف والعمل.

كما تسير مصر للطيران، غدا السبت، 7 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 4 رحلات جوية إلى جدة و3 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 690 حاجا من حجاج تضامن القاهرة وبني سويف والمنيا وأسوان وجنوب سيناء وحج أفراد والعمل.