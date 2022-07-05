طلعت مصطفى تبدأ تسليم المرحلة الأولى من " سيليا " .. أكبر مشروع ينفذه القطاع الخاص بالعاصمة الإدارية

تزامنًا مع الافتتاح المرتقب لعدد من المشروعات السكنية والأحياء الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلنت مجموعة طلعت مصطفي عن البدء في تسليم أولى مراحل مشروع "سيليا" ، التي تعد أكبر مجتمع متكامل الخدمات ينفـذه القطاع الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 500 فدان. ويمتد تسليم هذه المرحلة حتى نهاية العام الجاري ٢٠٢٢، وتشمل عددًا من العمارات السكنية والفيلات الي جانب مجموعة من المشروعات الخدمية والترفيهية التي توفر حياة متكاملة لكافة الراغبين في الانتقال والسكن الفوري في المشروع.

وتتضمن المرحلة الأولي لسيليا الجاري تسليمها أكبر عدد من الوحدات السكنية، ومن المقرر أن يتم تسليم نحو 94 عمارة بمجموعتي B1 و B2، بما يوازي أكثر من 55٪ من إجمالي العمارات البالغ عددها 173 عمارة مُقسمة علي أربعة مناطق، على أن يتم تسليم 466 فيلا في منطقتي V1 ، و V2، من إجمالي عدد فيلات في المشروع البالغ 1065 فيلا المقسمة علي ستة مناطق تتنوع تصميماتها الهندسية ( Stand alone / Twin House / Town House ) .

وتأتي تسليمات المرحلة الأولى من مشروع سيليا في إطار الالتزام المعهود من مجموعة طلعت مصطفى مع عملاءها بتسليم الوحدات خلال أربعة سنوات فقط من بدء اجراءات الحجز والتعاقد والتي بدأت في عام 2018 ، حيث دأبت طلعت مصطفي طوال تاريخها الممتد لأكثر من خمسين عاما على الوفاء بكافة التزاماتها وتعهداتها أمام العملاء، وهو الأمر الذي أكسب المجموعة سُمعة طيبة في السوق العقاري المصري والإقليمي كونها أكثر شركات التطوير العقاري التزاما بتسليم المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المعتمدة، بل أنها تسابق الزمن في تسليم مشروعاتها في أوقات مبكرة عن المواعيد المتفق عليها بفضل ما تمتلكه من قدرات فنية وخبرات واسعة في التخطيط وتنمية وتطوير المشروعات الكبرى، وهو ما يجعلها تحظي دائما بثقة السوق، ويُبقي مشروعاتها علي رأس قائمة تفضيلات العملاء سواء لراغبي السكن أو الاستثمار.

و حرصت مجموعة طلعت مصطفي على توفير مجموعة متميزة من الخدمات المتكاملة التي تلبي الاحتياجات اليومية للراغبين في السكن الفوري، حيث تم افتتاح مركز خدمات مؤقت، ومسجد، وسوبر ماركت، وخدمات طبية، ومناطق جلوس خارجية، وذلك بالتزامن مع تسليم الوحدات، مع إمكانية الوصول اليها بسهولة عبر منطقتي العمارات والفيلات.

وتم احاطة جميع المناطق السكنية التي تم الانتهاء منها بأسوار لفصلها عن المناطق الواقعة تحت الانشاء لإحكام السيطرة الأمنية عليها والحفاظ على خصوصية الساكنين.

ويمكن الدخول إلى مدينة سيليا عبر ثلاثة بوابات ، من بينها البوابة الرئيسية المحاطة بمساحات شاسعة من الزراعات الكثيفة واللاند سكيب بما يضفي عليها مظهرًا جماليًا جذابًا، مع توفير جراج ضخم يستوعب مئات السيارات، لخدمة الزائرين، فضلا عن بوابة خاصة لمناطق العمارات وأخرى لمناطق الفيلات، وكلها محاطة بأسوار منفصلة ومراقبة بالكاميرات الذكية، لتوفير أعلى معايير الخصوصية والأمان.

ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي تشغيل عدد كبير من المشروعات الخدمية ، من بينها مساجد موزعة في انحاء المشروع، فضلا عن الملاعب الرياضية، وحمام السباحة المكشوف، والمبني الاجتماعي . وتخطط مجموعة طلعت مصطفي للانتهاء من المشروع بكافة مراحله المختلفة خلال عام 2026 ، وهو ما يتوافق مع الجدول الزمني المعتمد للمشروع الذي يتم تنفيذه بالاتفاق مع شركة العاصمة للتنمية العمرانية.

ويتكون مشروع سيليا الذي قامت علي تصميمه شركةHHCP - التي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصميم المدن- من عدة مناطق، تشتمل على المنطقة السكنية التي تنقسم بدورها إلى منطقة للعمارات وأخرى للفيلات تتوسطهما مساحات خضراء لإتاحة أكبر قدر ممكن من متعة التنزه والراحة.

وتعد منطقة " The Village " الاكثر تميزًا بالمدينة، حيث تضم مناطق تجارية وترفيهية متعددة الاستخدامات، وتعد القلب النابض لسيليا حيث تستوعب العشرات من أرقى العلامات التجارية العالمية، فضلا عن المراكز الطبية والإدارية والنادي الرياضي ومجمعات السينمات وملاعب البولينج، مع إطلالة ساحرة على البحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.

وحرصت مجموعة طلعت مصطفى عند وضع التصميم العام للمدينة على أن يتاح لجميع الوحدات السكنية فرص متساوية للاستمتاع بالمساحات الخضراء، الأمر الذي يعزز نمط الحياة الصحي والعصري وعناصر التنمية المستدامة التى تنتهجها المجموعة في كافة مشروعاتها.