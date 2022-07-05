عضو «التنسيقية» تدعو الشباب للمشاركة في الحوار الوطني: عصب الجمهورية الجديدة

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها تشرف بتمثيل الشباب في الحوار الوطني، موجهة دعوتها لكل شباب مصر بالمشاركة في الحوار الوطني، سواء من خلال إرسال المقترحات والآراء أو متابعة كل فعاليات وجلسات الحوار.

جلسات الحوار الوطني

وأضافت أميرة صابر، في رسالتها للشباب: «ننتظر منكم مشاركة قوية وجادة، وكلنا حماس لمشاركة الشباب، فالشباب عصب الجمهورية الجديدة، والروح الحقيقية فلا يمكن بناء جمهورية جديدة دون الشباب».

مدونة سلوك الحوار الوطني

ودعت أميرة صابر جميع الأحزاب والقوى السياسية للتواصل معها عبر لجان الشباب، لاستلام مقترحاتهم وفتح قناة تواصل مستمرة معهم، مؤكدة ضرورة إعداد لائحة ومدونة سلوك لإدارة جلسات الحوار الوطني القادمة، مشددة على أنّ هذه الخطوة مهمة جدا لتنظيم سير الجلسات الوصول إلى مخرجات.