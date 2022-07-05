وزير الداخلية يستقبل نظيره النمساوي خلال زيارتة الرسمية لمصر

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيرهارد كارنير وزير الداخلية بجمهورية النمسا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر، واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وزير الداخلية النمساوي: نهتم بتبادل الخبرات مع مصر

وأعرب وزير الداخلية النمساوي عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأنَّ زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسؤولي البلدين، مُؤكّداً اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

«توفيق»: حريصون على مدّ جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النمسا

ومن جهته، أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية النمسا للقاهرة، مؤكّداً حرص وزارة الداخلية على مدّ جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النمسا في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، مشيراً إلى اهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك.

وشدد على حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض جميع الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم الإلكترونية والمُنظمة بشتى أشكالها وخاصةً الهجرة غير الشرعية فى ظل المُعطيات والتطورات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية.