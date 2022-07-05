«نهضة مصر» : هوية بصرية جديدة لسيارات ومعدات النظافة بالإسكندرية

أعلن المركز الإعلامي لشركة «نهضة مصر» للخدمات البيئية الحديثة المسند إليها أعمال النظافة العامة بالإسكندرية عن بدء تنفيذ الهوية البصرية لسيارات ومعدات الشركة، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء التطبيق التدريجي للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بالإسكندرية.

تنفيذ الهوية البصرية للسيارات والمعدات

وأوضح أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، أن إدارة العلاقات العامة قامت بالبدء في تعميم الهوية البصرية الجديدة على بعض السيارات بمختلف السعات، بالتعاون المشترك بين قطاعات وإدارات الشركة.

وأكد المركز الاعلامي، في بيانه، قيام قطاع النظافة الحضارية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة، بالبدء في تنفيذ الهوية البصرية لسيارات ومعدات الشركة، وذلك بتوجيهات إدارة الشركة، برئاسة حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة.

استكمال وصول باقي معدات الدفعة الثانية بشكل عاجل

وقالت شركة النظافة بالإسكندرية، في بيان لها، إن الشركة وضعت تصورها الجديد للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث أعلنت الشركة عن شرائها لعدد من السيارات والمعدات سواء سيارات كشف أو مكانس آلية أو تروسيكلات كدفعة ثانية.

وأضاف مدير المركز الإعلامي للشركة أن إدارة الشركة تسعى لاستكمال باقي المعدات والسيارات المطلوبة بشكل عاجل وسريع، للبدء في التنفيذ الشامل والكامل للمنظومة الجديدة بجميع أحياء محافظة الإسكندرية، حفاظاً على جمال عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن الشركة تهيب بأهالي الإسكندرية بضرورة التعاون معها في أي منطقة يتم بدء تطبيق المنظومة الجديدة بها، وذلك للحد من كافة الظواهر السلبية، وللحد من ظاهرة النباشين التي أصبحت تؤرق شعب الإسكندرية.