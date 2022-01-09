بريد الوطن .. قبل أن تتشوه عروس البحر المتوسط

هل تعشق الشتاء عزيزى القارئ؟ فهل تعشق الإسكندرية؟ فمن منا لا يعشق جوها فتنسى معه همومك ومشاكلك، تسرح فى بحرها الصافى الأزرق بخيالك لأبعد مدى، فما بالك لو تنزهت يا صديقى فى رحلة بحرية ما بين البحر بزرقته الصافية والسماء فى ألوان الغسق الجميلة التى تتشابك معاً، ترى الشمس فى وقت المغيب وهى تنصهر فى أحضان البحر، لتفارقنا إلى أماكن أخرى، لكن نخشاه فى ظلمته فى ساعة الليل، حين يتشح بسواد السماء، نخشاه عندما يكشر عن أنيابه فنخاف من غضبه.

إنها الإسكندرية يا سادة، عروس البحر المتوسط تتجمل لملاقاة زائريها صيفاً وشتاءً كأى عروس تتجمل يوم زفافها، ولكن تراها فى تلك الأيام حزينة بائسة عبوسة الوجه، فما أخطر أيام النوات التى تتسبب فى قبح وجه العروس، غرق الشوارع والبيوت الأصيلة، جعلها كالبرك والمستنقعات التى يغرق فيها المارة الذين لا سبيل لهم سوى السير على الأقدام لقضاء حاجاتهم. لكن ما أجمل طيبة أخلاق الشعب السكندرى الجميلة الذين وقفوا بجانب بعضهم البعض وتحلوا بالصبر والإيمان لعبور تلك المحنة، وكان بجانبهم حامى الحمى فى الإسكندرية سيادة المحافظ الدؤوب الذى نزل بنفسه للشوارع الغارقة، وقام بالعمل على حل الأزمة فى ساعات معدودة، لكن أراها حلولاً مؤقتة، فنناشد أن تكون هناك حلول جذرية حتى لا نرى تلك المناظر مرة أخرى ويعبس وجه العروس مرة أخرى، ولكن لا بد من وقفة حاسمة حيال مقالب القمامة التى توجد فى الطرقات الصغيرة الداخلية.

ياسمين مجدى عبده

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