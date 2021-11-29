غرامة مشددة على شركة النظافة المسؤولة عن قطاع العمرانية الشرقية بالجيزة

واصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولاته الميدانية المفاجئة، للوقوف على الحاله العامة للنظافة والإشغالات، ونسب تنفيذ مشروعات الخطه الاستثمارية بأحياء العمرانية والطالبية وجنوب والهرم والدقي.

توقيع غرامة مشددة على شركة النظافة

وأطلع المحافظ على موقف أعمال رصف القطاع من شارع الهرم حتى كوبري فيصل الواقع أسفل محور الفريق كمال عامر «ترعة الزمر سابقا»، الذي جرى البدء في وضع طبقة الدقشوم به تمهيدا لإضافة طبقة الأسفلت.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية، وإدارة التفتيش والرصد الميداني، بتوقيع غرامة مشددة على شركة النظافة المسؤولة عن قطاع العمرانية الشرقية؛ لعدم الالتزام بتنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه، بالإضافة إلى متابعة يومية لأداء الشركات العاملة في جمع المخلفات، وتقييم دوري لأدائها.

وحرص «راشد» على معاينة مشروع رصف وتطوير شارع زغلول بحي الهرم، الذي يعد أحد المتفرعات الهامة المؤدية لمحور أنور السادات وموازي لطريق المنصورية، مشددا على مديرية الطرق بالانتهاء من الأعمال المتبقية كافة.

تكثيف حملات منع سير «التوك توك»

كما وجه اللواء أحمد راشد، رئيس حي الهرم، بتكثيف حملات منع سير مركبات «التوك توك»، بمحور أنور السادات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وعاين المحافظ نسب استكمال أعمال رفع كفاءة أرصفه المشاه بمحيط ميدان الرماية ومنطقه حدائق الأهرام القديمة، مؤكدا ضرورة الانتهاء من الأعمال كافة على أكمل وجه، وفقا للمواصفات المحددة.

وتفقد «راشد» أعمال رفع كفاءة شارعي التحرير ومراد بأحياء الدقي وجنوب، مشددا على ضرورة إنجاز نسب الأعمال، لما لتلك المحاور من أهمية في ضوء تنفيذ أعمال تطوير محاور الحركة المرورية بالمحافظة.