العثور على عروس البحر النافقة بشواطئ سفاجا بعد 48 ساعة من البحث «صور»

عثرت أجهزة محافظة البحر الأحمر على عروس البحر النافقة بجزيرة «يوتوبيا» بالقرب من سواحل سفاجا عقب 48 ساعة من البحث، وعلى الفور انتقل فريق من محميات البحر الأحمر بقيادة الدكتور تامر كمال لمعاينة جسد عروسة البحر النافقة، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

العثور على عروس البحر بسفاجا

وأكد الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ «الوطن» أنه عُثر على عروس البحر النافقة في جزيرة «يوتوبيا» وذلك عقب 48 ساعة من البحث، بالقرب من سواحل سفاجا وهي في حالة تعفن وانتفاخ شديد بالبطن.

وأوضح «كمال» في حديثه «للوطن» أن فريق من المحميات انتقل إلى مكان العثور على عروس البحر النافقة لإجراء المعاينة والوقوف على أسباب النفوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الأضرار على البيئة البحرية والعمل على معالجتها.

وتعود الواقعة لتلقي محميات البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية، بلاغا من أحد الغطاسين بالعثور على عروس البحر نافقة بأحد شواطئ سفاجا، تطفو فوق سطح الماء وبالاقتراب منها تبين أنها نافقة وفي حالة تعفن وانتفاخ شديد، وعلى الفور كثفت فرق عمل محميات البحر الأحمر تواجدها بفرق متحركة ودوريات لتمشيط المنطقة حتى عثرت عليها نافقة في جزيرة يوتوبيا.

عروس البحر من الثدييات النباتية طولها 4 أمتار

وأشار حسن الطيب، الخبير البحري بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عروس البحر من الثدييات النباتية، ويصل طولها إلى 4 أمتار ويبلغ وزنها بين 230 إلى 900 كيلوجرام، وتصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس، حيث تتنفس مرة كل 3-5 دقائق في المتوسط وهي تعيش وحيدة أو زوجيًا أو في قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات، ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار أما منخريها، فيقعان في قمة الرأس، ما يتيح لها التنفس دون الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح الماء.