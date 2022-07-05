إليسا تهنئ الجزائر بالعيد الوطني: «كل الحب للبلد الحلو بناسه»

هنأت الفنانة إليسا، الشعب الجزائري بالعيد الـ60 لاستقلال بلدهم، وذلك من نشر تغريدة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التدوينات الصغيرة «تويتر».

وكتبت إليسا: «تحية للجزائر وأهلها بالعيد الوطني، وكل الحب لهالبلد المضياف والحلو بناسه وأهله»، مضيفة: «بتمنالكن دوام الاستقرار والازدهار وعلى أمل نلتقي قريبا جدا».

أخر ظهور للفنانة إليسا

يذكر أن آخر ظهور للفنانة إليسا، من خلال مشاركة الفنان سعد لمجرد ضمن فعاليات موسم جدة، حيث ظهرت الفنانة اللبنانية وهي تقلد الأخير في أغنيته الشهيرة «الجمال عدى الكلام»، وتفاعل الجمهور معهما بشكل كبير.

وقررت الفنانة اللبنانية إليسا، أن تجتمع مع الشاعر أيمن بهجت قمر، من خلال طرح أغنيتهما الجديدة «العقد»، خلال الأيام المقبلة، التي تعد إحدى أغنيات ألبومها الجديد، الذى سيطرح من إنتاجها، بعد أن انتهى عقدها الفني مع روتانا، أغنية «العقد»، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، ويقول مطلعها:

وحققت الفنانة إليسا نجاحًا كبيرًا من خلال أغنية «من أول دقيقة» مع المطرب سعد لمجرد، إذ تخطت الأغنية ملايين المشاهدات على اليوتيوب، فقد وصلت إلى 160 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية.

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

حفل إليسا بالغردقة

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة إليسا في مدينة الغردقة حفلًا غنائيًا ضخمًا، الذي جمعها مع الفنان وائل كفوري، وقدمت عددًا من أهم وأشهر أغنياتها الجديدة.