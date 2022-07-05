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«تضامن النواب» تعقد جلسة «الوعي ملاذ الأمان» بحضور عدد من الوزراء

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محمد يوسف
05:52 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
تضامن النواب

تضامن النواب

بدأت منذ قليل، جلسة الوعي هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة تضامن النواب وبحضور وزراء التخطيط والتضامن والتموين والأوقاف والشباب والرياضة والزراعة.

وتستمر أعمال الجلسة من خلال ثلاث جلسات يتحدث فيها عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات؛ أبرزهم رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، ولفيف من المسؤولين والنواب.

حضور ممثلين للوزرات 

وحضر الجلسة ممثلون من وزارة العدل والتربية والتعليم والثقافة والموارد المائية والري والاتصالات والبيئة والتعليم العالي والمجلس القومي، والأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

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