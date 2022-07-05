تنسيق معهد فني صناعي بنها.. النسبة المتوقعه وشروط التقديم

تزامناً مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 واقتراب تنسيق الجامعات والكليات، تزايدت عمليات البحث عن تنسيق معهد فني صناعي بنها، الذي يلتحق به الحاصلون علي الدبلومات الفنية، وكذا طلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون امتحانات نهاية العام حالياً، لإعدادهم فنياً للعمل، من خلال الالتحاق بهذا المعهد، الذي يتبع الكلية التكنولوجية بجامعة بنها، ويوجد مقره في مدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية.

تستعرض «الوطن» تنسيق معهد فني صناعي بنها، وشروط الالتحاق به، خاصةً وأنه من الممكن أن يكون بوابة عبور للطلاب للالتحاق بكلية الهندسة، بعد تخرجهم من المعهد الفني الصناعي، بشرط الحصول على تقدير مناسب خلال الدراسة بالمعهد، التي تستمر لمدة سنتين.

تنسيق معهد فني صناعي بنها

وتوقع خبراء ومراقبون انخفاض تنسيق معهد فني صناعي بنها لطلاب الدبلومات الفنية 2022، تعليم فني نظام 3 سنوات، بنسبة 1.5% عن العام الماضي، نتيجة انخفاض نسبة النجاح في الدبلومات الفنية هذا العام، مما يؤدي بشكل كبير إلى خفض تنسيق المعهد بالنسبة لطلبة الدبلومات، حيث من المتوقع أن يكون التنسيق في حدود 79%.

شروط الالتحاق والتقديم بمعهد فني صناعي بنها

وحددت وزارة التعليم العالي شروط الالتحاق بمعهد فني صناعي بنها، بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، في مقدمتها أن يكون الطالب حاصلاً علي الثانوية العامة علمي رياضة أو علمي علوم أو الدبلوم الفني الصناعي نظام 3 سنوات.

ويتيح المعهد الفني الصناعي ببنها للطالب الحاصل على دبلوم المعهد بتقدير جيد جداً، من 75% إلى 84.5%، الالتحاق بكليتي التربية والتعليم الصناعي، أما الحاصل على مجموع 85% إلى 100% فيمكنه الالتحاق بكلية الهندسة، حسب التقدير العام بالجامعات المختلفة.

إعداد كوادر فنية مؤهلة علمياً وعملياً

تتضمن رسالة معهد فني صناعي بنها إعداد كوادر فنية مؤهلة علمياً وعملياً قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، وإكساب الخريجين القدرة على مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، والمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة، لخدمة المجتمع في مجال الصناعة والتقنية.