التعليم تعلن آخر موعد لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الأول

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بالتنبيه على كافة الإدارات التعليمية التابعة بشأن موعد تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الأول للدور الثاني بالدرجات الفعلية.

10 أغسطس آخر موعد للتقديم بالأوراق

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أن آخر موعد لتلقي المستندات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي العام، لتأجيل امتحانات الدور الأول إلى الدور الثاني بالدرجات الفعلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان بالدور الأول لظروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا خلال أداء الامتحان طبقا للقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2008، والقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 هو 10 أغسطس 2022.