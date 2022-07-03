إصابة 3 طلاب ومراقب في امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

أصيب اليوم الأحد، 3 طلاب ومراقب أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، بلجان السلام الثانوية ومدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف، بمدينة المنيا، والمدرسة الرسمية الجديدة ببني مزار، فيما أصيب المراقب بمدرسة في مركز ملوي بجنوب المحافظة، وتنوعت الإصابات ما بين إعياء وارتفاع بدرجات الحرارة وصداع حاد، حيث تم نقلهم للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

محافظ المنيا يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية

وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مادتي الكيمياء والجغرافيا، وذلك لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب لتهيئة الجو الملائم، بالإضافة لمتابعة تطبيق عدد من الإجراءات والتي تتضمن عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

رافق المحافظ، المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، دكتور محمد حلمي رئيس المدينة، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

منع الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين

شملت جولة المحافظ المرور على لجان مدارس «الاتحاد الثانوية بنين – الثانوية بنات»، حيث شدد محافظ المنيا، على عدم دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، ووجه بتوفير الأجواء اللازمة وسبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مكلفا الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتقديم كافة أنواع الدعم، من خلال أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان.

هذا ويؤدي امتحانات الثانوية العامة، هذا العام 39 ألف و98 طالب وطالبة وتم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز بالمنيا.