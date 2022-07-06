مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6-7-2022 في محافظات مصر

بالتزامن مع موسم الحج والعشر الأوائل من ذي الحجة يزداد الاهتمام بفعل الطاعات في الأيام الأقرب إلى الله تعالى، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن مواقيت الصلاة.

وتقدم «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، مواقيت الصلاة وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:14 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:34 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:23 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:49 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر عند الساعة 03:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:19 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:45 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:11 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 03:08 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:33 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:57 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:10 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 07:00 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:54 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:22 مساءً.