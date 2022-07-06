أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 6-7-2022 في الأسواق المحلية

تباينت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق، حيث يحرص الكثيرون على شرائها في تلك الفترة خاصة قبل إجازة عيد الأضحى وغلق الأسواق المختلفة.

وفيما يلي، يقدم موقع «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، حيث استقرت معظم الأصناف بسبب توافر المعروض وتنوعه، وجاء سعر الكيلو للخضروات كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

- يصل سعر البطاطا الحلوة إلى نحو 22 جنيهًا.

- كما يصل سعر بصل أبيض أو ذهبي إلى 5 جنيهات.

- ثوم أحمر بلدي بسعر 11 جنيهًا.

- قرع عسل سعر الكيلو 15 جنيهًا.

- مشروم بني وزن 250 جرامًا بسعر 37 جنيهًا.

- الملوخية بسعر 6.25 جنيه للكيلو.

- باذنجان أسود بـ11 جنيهًا.

- الطماطم بـ6 جنيهات.

- بطاطس تحمير أو طبخ بـ6 جنيهات للكيلو.

- وصل سعر الخيار اليوم إلى نحو 14 جنيهًا.

- فلفل رومي بلدي بسعر 22 جنيهًا.

- فلفل أخضر بسعر 10.5 جنيه.

- سبانخ وزن 150 جراما بسعر 6.25 جنيه.

- فلفل أحمر أحمر بسعر 13 جنيهًا.

- بامية هندي طويلة بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وتباينت أسعار الخضروات في سوق العبور، كما يلي:

- الطماطم تراوحت بين 1.5 و2.75 جنيه.

- الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5 جنيهات.

- الفلفل الصوب بين 3 و5 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 2 و3.5 جنيه للكيلو الواحد.

- الفلفل الألوان بين 3 و5 جنيهات.

- قلقاس بسعر 3 و6 جنيهات للكيلو

- البامية ما بين 16 و20 جنيهًا.

- الثوم بين 7 و11 جنيها.

- البصل بين جنيه وجنيهين.

- البطاطس تراوحت بين 2.5 و4 جنيهات.

- الكوسة تراوحت بين 5 و7 جنيهات.

- الفاصوليا تراوحت بين 6 و7.5 جنيه.

- الباذنجان البلدي بين 1.25 و2.75 جنيه.

- الباذنجان الرومي بين جنيه وجنيهين.

-الباذنجان الأبيض بين 1.25 و2.75 جنيه.

- الخيار الصوب من 4 إلى 6.5 جنيه.

- الخيار البلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات

- الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

- الملوخية تتراوح بين 2 و4 جنيهات.