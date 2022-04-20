سعر الطماطم اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 في الأسواق المحلية

يتابع الكثيرون أسعار الخضراوات في السوق المحلية، وبالأخص سعر الطماطم اليوم باعتبارها من الأطعمة التي تدخل في معظم الأكلات المصرية التي تتواجد على موائد المصريين، خلال العزومات واللقاءات الأسرية التي تزداد خلال شهر رمضان الكريم.

ويعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار الساعة، للإجابة عن تساؤلات المواطنين سعر الطماطم اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل ويتزامن مع 19 رمضان في الأسواق المحلية، وسوق العبور والمحلات التجارية الكبرى، والتي جاءت كالتالي:

سعر الطماطم اليوم في الأسواق المحلية

وتراوح سعر الطماطم اليوم في سوق العبور بين 5.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو الواحد، وسجل سعرها في الأسواق الشعبية بين 10 إلى 12 جنيها.

وفي المحلات التجارية الكبرى جاء سعر الكيلو الطماطم البلدي ما بين 18 إلى 27 جنيهًا، بينما الطماطم الشيري ما بين 19 إلى 32 جنيهًا لـ250 جراما.

أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الخضراوات في سوق العبور كالتالي:

البطاطس تتراوح ما بين 2.5 و4.25 جنيه، بينما البصل تراوح ما بين 1 و2 جنيه، الكوسة ما بين 2.5 و3.5 جنيه، والجزر بدون عروش بين 1.5 و3.5 جنيه، الفاصوليا بين 5 و7جنيهات.

سعر الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، والرومي ما بين 2.5 و4.5 جنيه، والأبيض ما بين 6 و8 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بسعر 10 و13جنيها، والصوب بسعر 7 و9 جنيهات، والألوان ما بين 9 و15 جنيها، والملوخية تباع بسعر 5 و7 جنيهات.

وجاء سعر خيار الصوب ما بين 5 و8 جنيهات، والبلدي ما بين 4 و6 جنيهات، والبسلة بسعر تراوح بين 4 و7 جنيهات، والسبانخ تباع بسعر 3 و5 جنيهات، وورق عنب نباتي ما بين 15 و17 جنيها.