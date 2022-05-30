سعر الطماطم اليوم والخضروات المختلفة في الأسواق المصرية

تعد الطماطم مكونًا أساسيًا في طبق السلطة الذي له فوائد عديدة، إذ أنه غني بالفيتامينات والمعادن، لذا يهتم الناس بالبحث عن سعر الطماطم اليوم لاستخدامها في تحضير الأطعمة المختلفة ومن بينها السلطة التي تحتوي على سعرات حرارية مهمة للجسم، بالإضافة إلى عملها على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية..

وفيما يلي، نستعرض سعر الطماطم اليوم بحسب الجولة التي أجرتها «الوطن» في الأسواق.

سعر الطماطم اليوم

وجاء سعر الطماطم اليوم بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور من 4 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر الطماطم في سوق الخضروات بالجيزة اليوم 8 جنيهات.

نصائح الزراعة لحماية محصول الطماطم

ووجه مركز تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، بضرورة اتباع بعض النصائح للوقاية من الآفات والأمراض التي تصيب الطماطم، منها الحذر من انتشار الذبابة البيضاء حيث تتسبب في تجعد أوراق الطماطم الأصفر، كما يجب الحذر من تداخل العروات وسهولة انتقال الإصابة من الزراعات القديمة للحديثة، بالإضافة إلى اتباع العمليات الزراعية المثلى لتحقيق المكافحة المتكاملة لتأخير الإصابة الفيروسية.

أسعار الخضروات

وجاءت أسعار الخضروات بالجيزة على النحو التالي:

- تراوح سعر الملوخية بين 8 و13 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

- تراوح سعر الجزر أصفر بين 5 و6 جنيهات.

- سجل سعر الباذنجان الأسود 8 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البسلة بين 10 و12 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو القلقاس بين 8 و10 جنيهات.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر البصل الأبيض أو الذهبي بين 3 و4 جنيهات للكيلو.

- فلفل أخضر حار بلغ سعره نحو 6 جنيهات.

- سجل سعر البامية بين 14 و17 جنيهًا.

- سعر كيلو الثوم بين 5 و7 جنيهات.

- البطاطس تراوحت ما بين 4 و5 جنيهات.

- الباذنجان الرومي بين 4 و6 جنيهات.

ـ الباذنجان الأبيض بين 5 و8 جنيهات.

- الخيار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات.

- الملوخية تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

- الفلفل الألوان بين 15 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الليمون 12 و18 جنيها.