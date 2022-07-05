«شكري» ووزيرة التجارة البريطانية يوقعان قرارا بتدشين لجنة فرعية للاستثمار

وقع وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، ووزيرة السياسة التجارية البريطانية «بيني موردنت»، اليوم الثلاثاء، قرارا بتدشين اللجنة الفرعية المعنية بشئون التجارة والاستثمار والمنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية.

الجلسة الثانية لمجلس المشاركة بين مصر وبريطانيا

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الجلسة الثانية لمجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة عقدت برئاسة وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزيرة السياسة التجارية البريطانية بيني موردنت؛ لتناول التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والتحول الأخضر والزراعة والصحة والتعليم والسياحة.