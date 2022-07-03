وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك برئاسة مشتركة بين الوزير شكري ووزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية ليز تراس، حيث تشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمشاركة وزيرة السياسة التجارية البريطانية «بيني موردنت»، وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تدشين مجلس المشاركة يأتي في ظل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في شتى المجالات.

لقاءات ثنائية لتعزيز التشاور

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري يعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيارة في إطار تعزيز التشاور بين الجانبين.