بريطانيا تكشف عن حزمة عقوبات اقتصادية وتجارية ضد بيلاروسيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عقوبات اقتصادية وتجارية ضد بيلاروسيا، وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

حزمة مساعدات لأوكرانيا

وتحدد وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم، حزمة واسعة النطاق من الدعم لمساعدة أوكرانيا على هزيمة بوتين وإعادة بناء البلاد.

وفي مخاطبته مؤتمر تعافي أوكرانيا في لوجانو بسويسرا، سيحدد وزير الخارجية رؤية المملكة المتحدة للمساعدة الفورية والالتزامات طويلة الأجل، للعمل جنبًا إلى جنب مع الأوكرانيين، مع القيمة الإجمالية للدعم البريطاني حتى الآن بمبلغ 1.5 مليار دولار المقدم ضمانات من خلال قرض متعدد الأطراف وأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من الدعم الثنائي.