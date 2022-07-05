إغلاق المطاعم والكافيهات ودور العبادة في مدينة شيان الصينية بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم، إغلاق المطاعم والكافيهات ودور العبادة وقاعات الموسيقى لمدة أسبوع في مدينة شيان شمال البلاد، بعد رصد 20 إصابة بفيروس كورونا، وفقا لشبكة أخبار روسيا اليوم.

الصين هي آخر قوة اقتصادية

وتعتبر الصين آخر قوة اقتصادية مازالت تطبق استراتيجية «صفر كوفيد» والتي تفرض الحجر الصحي على المصابين بفيروس كورونا، مع إجراء إغلاق محدد وفرض فحص الـ«بي سي آر» بشكل إلزامي على جميع سكان المنطقة الموبوءة.

توفير الموارد الطبية

وتعتبر الحكومة الصينية هذه السياسة الصحية ضرورية لتوفير الموارد الطبية المحدودة في بعض الأماكن الأخرى، وأيضا للحفاظ على الحالة الصحية لكبار السن الذين لا يمكن تطعيمهم بشكل متواصل.

وأبلغت السلطات المحلية بمدينة «شيان» عن 18 إصابة بفيروس كورونا منذ السبت الماضي، وفقا للسلطات المحلية، وقالت المدينة في بيان: «الأماكن الترفيهية مثل المطاعم ومقاهي الإنترنت والمسابح وحتى صالات الموسيقى ستغلق أبوابها اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء».

وأكدت الحكومة الصينية أنه لن يسمح للمطاعم باستقبال الزبائن لمدة أسبوع من اليوم، ولكن يمكنها بيع الطعام عن طريق خدمات التوصيل، وكذلك ستغلق المدارس الابتدائية ودور الحضانة ودور العبادة في المدينة.

جدير بالذكر، أن مدينة شيان الصينية أغلقت لمدة شهر بين ديسمبر 2021 ويناير 2022 بسبب تفشي فيروس كورونا، وكانت الصين قد فرضت حجرا على 1.7 مليون شخص في مقاطعة أنهوي في شرق البلاد بعد الإبلاغ عن حوالى 300 إصابة جديدة الاثنين مع عودة ظهور كوفيد في مناطق معينة.