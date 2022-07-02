زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين

ضرب زلزال قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة بيشان بمنطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، الساعة 4:13 من صباح يوم السبت بتوقيت بكين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

رصد الزلزال عند خط عرض 37.59 درجة شمالا وخط طول 78.6 درجة شرقا

وقال مركز شبكات الزلازل الصينية، إن مركز الزلزال رصد على عمق 10 كيلومترات، عند خط عرض 37.59 درجة شمالا وخط طول 78.6 درجة شرقا.

وفي 20 يونيو الماضي، ضرب زلزال، بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر محافظة «هواليان» شرقي تايوان الصينية، وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل في ذلك الوقت إن رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات وعند التقاء خط عرض 23.66 درجة شمالا وخط طول 121.52 درجة شرقا.

إصابة 4 أشخاص أثر زلزال ضرب مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين

وفي 11 يونيو الماضي، أصيب 4 أشخاص على إثر الزلازل الذي ضرب مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، وأوضح المركز الوطني الصيني لشبكات الزلازل، في ذلك الوقت إن زلزالاً بقوة 6.0 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة ماركانج بولاية آبا ذاتية الحكم لقوميتي التبت، في سيتشوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأرسلت السلطات الصينية، أكثر من 2800 رجل إطفاء، وضابط شرطة وعمال إنقاذ آخرين إلى المناطق المنكوبة. وتضرر في ذلك الوقت، 25790 شخصاً من الزلزال، فيما تم إجلاء 24808 أشخاص في محافظة «جينتشوان» في ولاية أبا.