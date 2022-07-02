عواصف مطيرة تضرب الصين والدولة تعلن حالة تأهب «صفراء»

شهدت عدد من الدول خلال الساعالت القليلة الماضية، عدة كوارث كان من بينها، إصابة 7 أشخاص جراء هبوب رياح مصحوبة بأمطار على منطقة «مهرجان أوروكيين» في بلفور شرقي فرنسا، فيما جددت السلطات الصينية، حالة التأهب الصفراء للعواصف المطيرة.

وأصيب 7 أشخاص بجروح أحدهم حالته خطرة، جراء هبوب رياح مصحوبة بالأمطار الغزيرة على منطقة «مهرجان أوروكيين» في بلفور شرقي فرنسا، وإلغاء أحد أكبر المهرجانات في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إلغاء أولى أمسيات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان

وألغيت أولى أمسيات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان أوروكيين الذي حالت «كورونا»، أمس الأول الخميس، دون إقامة نسختيه السابقتين، بعدما فاز في مارس 2020 بلقب أفضل مهرجان دولي خلال الاحتفال بتوزيع جوائز آرثر في لندن.

وأدت العواصف إلى سقوط عدد من الأشجار خارج موقع المهرجان وفي مناطق أخرى من الأقليم، مما تسبب بوقوع حادث مروري أسفر عن سقوط مصابين على الطريق السريع.

وفي الصين، جدد «المركز الوطنى للأرصاد الجوية»، أمس الجمعة، حالة التأهب الصفراء للعواصف المطيرة فى بعض أجزاء البلاد، متوقعا هطول عواصف مطيرة على أجزاء من قوانجدونج وقوانجشى وهاينان وفوجيان وسيتشوان وشنشى ولياونينج وشاندونج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«المركز الوطنى للأرصاد الجوية»: أمطار غزيرة قد تصل إلى 300 ملم

وأشار المركز الصيني، إلى أن الأمطار غزيرة قد تصل إلى 300 ملم في هذه المناطق، ونصح مركز الأرصاد الجوية الصيني، الحكومات المحلية بالاستعداد وفحص أنظمة الصرف في المدن والأراضي الزراعية.

واقترح «المركز الوطنى للأرصاد الجوية»، اتخاذ تدابير للسيطرة على حركة المرور في أقسام الطرق التي تضربها الأمطار الغزيرة، وتوجيه حركة المرور في الشوارع التي تغمرها المياه.