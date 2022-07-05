تعرف على جنسيات وأسماء الحكام في البطولة العربية لكمال الأجسام

كشفت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية لكمال الأجسام رقم 22 للرجال 18 للشباب والثانية للكلاسيك والفيزيك، عن أسماء وجنسيات الحكام المشاركين في البطولة العربية، المقرر إقامتها في الفترة من 28 حتى 31 يوليو 2022، والتي تستضيفها محافظة الإسكندرية.

30 حكما مشاركا في البطولة

ويبلغ عدد الحكام 30 حكما دوليا أجنبيا وعربيا مشاركا في البطولة، التي تقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ومن بين أسماء الحكام المشاركين في البطولة، حكام دوليين أجانب وهم فيكتور هيرنيدز، خوسيه راموس، فيسنس ريدوندو من إسبانيا، جان ليفاندوفسكي «بولندا»، خوسيه مونتيرو «البرتغال»، بالإضافة إلى عدد من الحكام الدوليين العرب والمصريين في مقدمتهم رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي بدر العامري «عمان»، محمد شاهين، فيصل الزعابي «الإمارات»، طارق خليل «الأردن»، خالد الراحي «المغرب»، فتحي فرج، محمد محسن، محمود درويش، حسام توفيق «مصر».

سبب الاستعانة بحكام أجانب

في هذا الصدد، قال الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام، عن سبب اختيار عدد كبير من الحكام الدوليين الأجانب والعرب لتحكيم البطولة، يرجع لكونها بطولة كبيرة يتنافس فيها أبطال عرب عالميين، ولهذا تم الاستعانة بهؤلاء الحكام الأجانب، بالإضافة للعرب لضمان الشفافية والنزاهة، مضيفًا أن اختيار عدد كبير من الحكام الدوليين وتنوع جنسياتهم جاء لضمان الحياد والنزاهة في تحكيم البطولة.