ختام بطولة كمال الأجسام بجامعة سوهاج بمشاركة 55 طالبا

اختتمت جامعة سوهاج اليوم الثلاثاء، بطولة الطلبة في كمال الأجسام التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، أن المسابقات الرياضية تساعد الطلاب على تنمية الروح الرياضية، وخلق أجواء التنافس الشريف بينهم، وحثهم على المحافظة على لياقتهم البدنية، ورفع معدلات اللياقة البدنية ومحاربة السمنة.

أسماء الطلاب الفائزين في 6 أوزان بالبطولة

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الفائزين بالمراكز الأولى في 6 أوزان تضمنتهم البطولة، هم «محمد أحمد عبد الرؤوف»، الطالب بكلية الزراعة، في وزن 60 كيلوجرام، والطالب «هشام كمال عبد الهادي»، من كلية الحقوق، في وزن 70 كيلوجرام، وفي منافسات وزن 75 كيلوجرام، أسفرت عن فوز الطالب «خالد لطفي خلف»، من كلية الحقوق، بالمركز الأول.

نتائج منافسات أوزان 80 و90 و100 كيلوجرام

وأضاف صبري إبراهيم، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، أن الطالب «مصطفى شعبان جابر»، من كلية التجارة، فاز بالمركز الأول في منافسات وزن 80 كيلوجرام، كما فاز «الطالب علي محمد عبد الغفار»، من كلية تكنولوجيا التعليم، في وزن 90 كيلوجرام، بينما فاز الطالب «محمد ممدوح محمد»، من كلية التربية الرياضية، بالمركز الأول في منافسات وزن 100 كيلوجرام.

وأوضح نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، أن البطولة التي شارك فيها 55 طالباً من مختلف كليات الجامعة، قام بتحكيمها أعضاء الاتحاد المصري لكمال الأجسام بمنطقة سوهاج، برئاسة فتحي عبد الرحمن مهران، وأحمد عبد العزيز، سكرتير اللجنة، والدكتور عادل عبد المنعم، والدكتور عبد الرحمن عبد الواحد، وخالد كشك، وسمير موسى، وحسام عزيز.

الفائزون يمثلون الجامعة في دورة «الشهيد الرفاعي»

وأضاف مدير النشاط الرياضي بجامعة سوهاج أن الفائزين في البطولة سيمثلون الجامعة في دورة «الشهيد الرفاعي 49»، التي من المقرر إقامة منافساتها في جامعة طنطا، بمحافظة الغربية، يوم 11 مارس الجاري.