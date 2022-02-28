انطلاق بطولة كمال الأجسام لطلاب جامعة سوهاج غدا

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق بطولة الطلبة في كمال الأجسام، والتي تنظمها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق الأول من مارس، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، بجامعة سوهاج، إن رياضة كمال الأجسام تعد نوعاً من التمارين التي تهدف إلى زيادة اللياقة البدنية، والحفاظ على الصحة العامة لجسم الانسان، كما أنها تهدف إلى إظهار الكتلة العضلية وتقسيماتها وتناسقها بطريقة جمالية.

أوزان بطولة الطلبة

وأوضح الخطيب محمد، أخصائي رياضي بالإدارة، أن البطولة تقام في الأوزان من 65 حتى 90 كيلو، مشيراً إلى ضرورة التزام المتسابقين بالزي الرياضي أثناء العرض، وارتداد الكمامة خلال الفعاليات، على أن يستبعد من يخالف ذلك.

رحلة ثقافية لمنطقة أبيدوس الأثرية

وفي سياق آخر، نظم مركز نور البصيرة لذوى الهمم في جامعة سوهاج، رحلة ترفيهية وثقافية لأكبر منطقة أثرية، وهي أبيدوس بمركز البلينا جنوب المحافظة، وذلك للطلاب ذوى الإعاقات المختلفة في جميع الكليات المختلفة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن هذه الرحلات الترفيهية والثقافية للطلاب ذوى الإعاقة تسهم في اكتسابهم المهارات، وصقل شخصياتهم، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الإجتماعية والتطوعية والعمل بها، مؤكدا أن الجامعة تحرص كل الحرص على توفير الفرص المتكافئة لجميع الطلاب، ورفع الوعي المجتمعي بمشاكلهم وقضاياهم.