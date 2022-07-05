أصدقاء وأقارب عريس الإسماعيلية: نشأ في بيت علم.. و«كل الناس كانت بتحبه»

شهد طريق شرم الشيخ اليوم، حادثا راح ضحيته شاب يدعى عمرو عريبة، من قرية المحسنة بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، حيث لقى مصرعه هو وعروسه أثناء عودتهما من رحلة شهر العسل بمدينة شرم الشيخ، لتتشح محافظة الإسماعيلية بالسواد حزنا على العروسين، خاصة أن الشاب الراحل علاقاته طيبة مع الجميع ويشهد له الجميع بحسن الخلق.

صديق طفولة عمرو يصفه بـ«عريس الجنة»

«الوطن» التقت بمحمد شعبان صديق طفولة الشاب الراحل عمرو، والذي قال إنه يعرف عمرو منذ الطفولة، وكان يتمتع بصفات حميدة كثيرا، فهو كان محبوبا من الجميع، «لا يوفيه أي كلام، كان بشوش الوجه، ولا يتأخر عن أحد، وكل الميزات الحلوة فيه، ومفيش حد زعل منه»، واصفا إياه بـ«عريس الجنة»، وموضحا أن آخر تواصل بينهما كان عندما تواصل معه لدعوته إلى حفل زفافه قبل الحادث.

نشأ في منزل علم وتمتع بأخلاق حميدة

فيما قال أحد أقارب عمرو، إن الشاب الراحل وعائلته «عشرة عمر» معه، ولا يوجد أحد لا يحبه منذ طفولته، وقد نشأ في منزل علم، فأهله هم من نشروا داخل قريته المحسنة، مضيفا أن آخر مكالمة بينهما كانت أثناء زفافه، حيث هنأه على زواجه واعتذر عن عدم حضور لمروره بأزمة صحية حينها، موضحا أنه تفاجأ بالحادث اليوم، ووصفه بالفاجعة.

انتظار جثمان عمرو وعروسه

ومن المنتظر أن يصل جثمان عمرو وزوجته خلال ساعات إلى مسقط رأسه لمواراة جثمانيهما الثرى، إثر الحادث الذي أودى بحياتهما عقب مرور أقل من أسبوع على زفافهما بمدينة الإسماعيلية، وتوجها لمدينة شرم الشيخ لقضاء شهر العسل.