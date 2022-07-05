حادث عريس الإسماعيلية.. «الزوج وزوجته كانوا راجعين من شهر العسل»

أمرت جهات التحقيق في محافظة جنوب سيناء، ظهر اليوم الثلاثاء، بدفن جثماني ضحايا حادث عريس الإسماعيلية، والذي وقع بطريق شرم الشيخ الدولي وراح ضحيته عروسان من الإسماعيلية.

وكانت النيابة العامة انتدبت مفتش الصحة إلى مستشفى الطور لمعاينة ومناظرة الجثمانين، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، فيما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

حادث عريس الإسماعيلية.. توفيا أثناء عودتهما من شهر العسل

وأسفر حادث طريق شرم الشيخ عن وفاة عروسي الإسماعيلية، وهما عمرو عزت عبد العظيم عريبة، 40 سنة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وزوجته «فاطمة.م»، فيما نقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزهراء، ومنه إلى ثلاجة مستشفى الطور بجنوب سيناء.

وبحسب المصادر الطبية والأمنية، فإن الحادث وقع في الثامنة صباحاً، جراء انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات «ع أ 3448» على بعد 30 كيلو مترا من مدينة الطور في اتجاه مدينة أبورديس.

وقالت المصادر الطبية، إن العروسين وصلا المستشفى وهما مصابان بتوقف في القلب والتنفس، وتوفيا فور وصولهما وتم التحفظ عليهما لحين إنهاء الإجراءات القانونية.

انفجار إطار السيارة

وتعرضت السيارة للانقلاب بسبب انفجار إطار السيارة على الطريق خلال قيادته لها، وشغل عمرو عريبة منصب أمين تنظيم حزب حماة الوطن في الإسماعيلية خلال الفترة الماضية، إلى جانب عمله مديراً للتحركات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

كما شغل «عريبة» منصب المنسق العام لمؤسسة القادة والمجلس المصري للقيادات الشابة، إضافة إلي مشاركته في العديد من المبادرات الخيرية والسياسية طوال إقامته في الإسماعيلية.

وتعمل الزوجة معيدة في كلية التجارة بجامعة قناة السويس، فيما نعت الجامعة والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الفقيدة في بيان رسمي.