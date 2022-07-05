مسابقة الأزهر الشريف.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث الكثيرون، عن مسابقة الأزهر الشريف 2022، لاسيما بعد أن بدأ موعد التقديم في وظائف الأزهر الشريف، وإرسال الأوراق عبر بوابة الوظائف الحكومية، يوم الأحد الماضي، وترصد «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأزهر الشريف 2022، عبر مجموعة من الشروط التي حددتها المسابقة.

وحدد الأزهر الشريف، شروط التقديم في المسابقة للمعلمين كالتالي:

1- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيف عن 40 عاما.

2- ألا يقل تصنيف المتقدم عن جيد.

3- أن يجتاز الاختبار التحريري والشفوي.

4- أن يكون يمتلك هوية سارية المفعول ويجب إحضارها عند الاختبار.

5- أن يكون من سكان الجيزة أو القاهرة.

6- أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية.

مسابقة الأزهر الشريف 2022

عن الأوراق المطلوبة للتقدم في مسابقة الأزهر الشريف 2022:

1- صورة الشهادات العلمية الحاصل عليها المُتقدم والأصل للاطلاع.

2- صورة شهادة الإجازة العالية «الليسانس» موضحًا بها التقدير العام والمجموع الكلى وسنة التخرج والأصل للاطلاع.

3- صورة من شهادتي الإعدادية والثانوية الازهريتين الحاصل عليهما المتقدم والأصل للاطلاع.

4- الموقف من الدراسات العليا بكل دقة ووضوح من الجهة المُقيد بها المُتقدم.

5- التقدم بشهادة حُسن سير وسلوك من جهة عمله إذا كان يعمل أو من جهة تخرجه وحصوله على المؤهل.

6- صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلى والأصل للاطلاع.

7- صورة شهادة الميلاد.

8 - صورة الموقف من التجنيد.

9- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

10- عدد 6 صور شخصية حديثة.

11- صحيفة الحالة الجنائية، مع مراعاة أصول المستندات عند التعيين، ورابط التقديم هنا.

تخصصات مسابقة الأزهر الشريف

يشار إلى أن مسابقة الأزهر الشريف، تطلب التخصصات التالية:

1- مدرس مساعد للقرآن الكريم متخصص في «العلوم الإسلامية والعربية» وخريج جامعة الازهر.

2- مدرس مساعد رياضيات خريج كليات التربية أو العلوم بـ جامعة الأزهر أو من جامعات أخرى تخصص الرياضيات.

3- مدرس مساعد لغة انجليزية من كليات الألسن الآداب والتربية واللغات والترجمة والدراسات الإنسانية تخصص لغة إنجليزية.

4- مدرس مساعد رياض الأطفال من خريجي كليات رياض الأطفال وكليات الدراسات الإنسانية وكليات التربية الطفولة.