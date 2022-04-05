التعليم: مسابقة المعلمين 2022 لا تشمل معلمي الأزهر.. والتفاصيل خلال أيام

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المعلمين أنَّه جرى توزيع نسبة من أعداد مسابقة المعلمين 2022 لتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات بداية من العام الدراسي المقبل على المعاهد الأزهرية لسد العجز فيها، وهو ما يعني أنَّ خريجي الكليات الأزهرية سيكون لهم نصيب في التعيينات المرتقبة بالمعاهد.

مسابقة المعلمين 2022 لسد العجز بالمدارس

وتعليقًا على ذلك، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسابقة المعلمين 2022، الذي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، تستهدف سد العجز بمدارس التربية والتعليم وليس المعاهد الأزهرية.

المعاهد الأزهرية خارج المسابقة طوال 5 سنوات

لكن المصدر أكّد لـ«الوطن»، أنَّ المسابقة لن تشمل تعيين معلمين بالأزهر، لأن وزارة التربية والتعليم هي التي تقدمت بطلب مرتبط بنسب العجز لديها، وتدخل البرلمان والحكومة في هذه المشكلة كان مرتبطًا بالنقص في المعلمين بالمدارس، وبالتالي فإن المعاهد الأزهرية لن تحصل على أي أعداد من المسابقة طوال الخمس سنوات.

وبالنسبة معلمي التعليم الفني، قال المصدر، إنَّه من المستبعد تعيين معلمين جدد بالتعليم الفني لأن نسبة العجز الموجودة بالمدارس الفنية منخفضة مقارنة بالمراحل الأولى من «الابتدائية من رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي،، خاصة في المواد الأساسية».

ومن المقرر أنَّ يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تفاصيل مسابقة المعلمين والتخصصات المطلوبة وطرق التقديم.