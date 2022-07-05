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كاظم الساهر يحيي حفلا في الساحل الشمالي لأول مرة منذ 13 عاما

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محمود الرفاعى
11:04 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
كاظم الساهر

كاظم الساهر

بعد غياب نحو 13 عاما عن الغناء في مصر، أعلن رابح مقبل منظم الحفلات وصاحب إحدى الشركات الكبرى في تنظيم الحفلات، تنظيم حفل للفنان الكبير كاظم الساهر في الساحل الشمالي.

كاظم الساهر في مصر بعد غياب طويل

أعلن مقبل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد الحفل قائلا: «لأول مرة منذ أكثر من 12 عاما.. كاظم الساهر يأتي إلى مصر، وسيشرفنا في الساحل الشمالي في شهر أغسطس».

من المقرر عقب إحياء الحفل في مصر، يذهب القيصر العراقي، لجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إذ يحيي هناك 5 حفلات جماهيرية، الأولى يوم الخميس 15 أغسطس المقبل في مدينة تورونتو بكندا.

ويحيي حفلا غنائيا آخر، يوم السبت 20 من الشهر ذاته، في شيكاغو، وبعدها يستعد لإحياء حفل كبير في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية يوم 21 أغسطس، ومنها يطير إلى مدينة كونستيتيوشن بواشنطن، إذ يحيي حفلا هناك يوم الجمعة 26 أغسطس، لتنتهي جولاته الغنائية خارج البلاد، يوم السبت 27 أغسطس بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

كاظم الساهر يعود لمصر بعد مشكلة بينه وبين الأوبرا

يذكر أن كاظم الساهر، تغيب عن مصر كثيرا، بسبب بعض المشكلات التي كانت حدثت بينه وبين دار الأوبرا المصرية، ومن وقتها لم يحي أي حفل غنائي في مصر.

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