كاظم الساهر يقيم عزاء لزوجته الأولى بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

أقام الفنان الكبير كاظم الساهر عزاء زوجته الأولى المتوفاة في مسجد عمر الفاروق بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعد أن توفيت يوم الجمعة الماضي.

ونشر «الساهر»، صورًا من العزاء عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلاً: «عزاء المرحومة أم وسام في مسجد عمر الفاروق في لوس أنجلوس».

وفاة زوجة كاظم الساهر الأولى

وأعلن كاظم الساهر عن وفاة زوجته الأولى قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة السيدة عروبة الساهر والدة أولادي وسام وعمر، الرجاء قراءة الفاتحة».

كاظم الساهر يتعرض لوعكة صحية

تعرّض الفنان كاظم الساهر لوعكة صحية على المسرح خلال الحفل الغنائي الذي أحياه مؤخراً في مدينة هيوستن الأمريكية، حيث شعر بالدوار أثناء الحفل وظهر وهو يجلس على كرسي من أجل استكمال الحفل.

وكشف الفنان كاظم الساهر أنه يعاني من بعض الدوار، قائلاً «راسي دايخ»، ليجلس على كرسي خلال غناء بعض الأغاني، ويعود بعد ذلك للوقوف.

أغاني القيصر في حفله الأخير

وقدم «القيصر» خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي تفاعل معها الحضور، وجاء الحفل ضمن جولة للفنان العراقي كاظم الساهر في الولايات المتحدة الأمريكية، بينها حفل في مدينة لوس أنجلوس، وآخر في ولاية شيكاغو يوم الجمعة المقبل، وتتضمَّن الجولة عددًا من المدن منها ديترويت وواشنطن ونيو جيرسي، على أن يسافر بعدها إلى كندا لإحياء حفلين في تورنتو ومونتريال، بتاريخ 30 مارس و1 أبريل.

ويستأنف «القيصر» حفلاته في عيد الفطر بالإمارات، وفقًا لما أعلنه عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «جمهوري العزيز، يسعدني الإعلان عن حفلي في عيد الفطر ضمن (ليالي ياس) في الاتحاد أرينا أبوظبي في 4 مايو».

وجاء ذلك بعد حالة من الحزن عاشها الفنان كاظم الساهر بعد رحيل شقيقه الأكبر علي جبار، في يناير الماضي، بعد صراع مع المرض.