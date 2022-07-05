ياسمين صبري تكشف حقيقة قص شعرها: «والله كحكة»

أنهت الفنانة ياسمين صبري حالة الجدل المثارة بين متابعيها بشأن تخليها عن شعرها في أحدث صورها التي نشرتها، أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وردت ياسمين صبري على سؤال أحد متابعيها الذي سألها، عبر خاصية اسأل على إنستجرام، قائلا: «إنتي حلقتي شعرك فعلا؟» لترد: «لا والله.. دي المفروض كحكة».

وفي سياق مختلف، تواصل ياسمين صبري التحضير لأول أفلامها الذي يحمل اسم «شغل عصابات» بعد تعاقدها عليه أخيرا، ويعد بمثابة أولى بطولاتها السينمائية، وهو من تأليف أيمن وتار الذي يعكف حاليا على كتابة السيناريو، وتدور أحداثه في أجواء لايت.

سبب اعتذار ياسمين صبري عن الشادر

وعلى الجانب الآخر، اعتذرت ياسمين صبري عن المشاركة في بطولة مسلسل الشادر بدعوى رغبتها في إيجاد سيناريو قوي يعيدها للدراما، وهو الأمر الذي استفز المخرج سامح عبدالعزيز الذي أعلن عن قيامه باستبعاد ياسمين من البطولة لعدم ملائمتها للدور المرشحة له.

آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مشاركتها في بطولة مسلسل فرصة تانية، الذي عرض في دراما رمضان 2020، وشاركها البطولة كل من أحمد مجدي، آيتن عامر، دياب، هبة مجدي وكوكبة من النجوم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.