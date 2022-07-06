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ياسمين صبري تجيب على أسئلة متابعيها: كان نفسي أشتغل أخصائية نفسية

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بسمة شطا
09:09 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
ياسمين صبري

ياسمين صبري

تواصلت الفنانة ياسمين صبري، مع جمهورها، عبر خاصية ستوري بحسابها على إنستجرام، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم الخاصة بحياتها الفنية والشخصية.

وتلقت ياسمين صبري سؤالا، جاء نصه: «راضية عن ياسمين صبري بتاعة دلوقتي زي بتاعة زمان؟»، لترد ياسمين: «أنا نفس الروح، لكن بتطور، مش المفروض نفضل زي ما احنا».

عملان فنيان في الطريق لياسمين صبري

كما تلقت ياسمين صبري، سؤال من متابع عن أعمالها الجديدة في الفترة المقبلة، وأجابت بأنّها تحضر في الوقت الحالي لعملين، لكنها لم تكشف أي تفاصيل بشأنهما.

أخصائية نفسية

وأجابت ياسمين، عن سؤال لمتابع عن المهنة التي كانت تحلم بالعمل بها، إذا لم تكن ممثلة، قائلة إنّها كانت ترغب في أن تعمل «أخصائية نفسية».

مسلسل الشادر

وكانت الفنانة ياسمين صبري، أعلنت اعتذارها مؤخرا عن عدم المشاركة في مسلسل الشادر أمام الفنان أشرف عبدالباقي، لكنّ خرج مخرج العمل سامح عبدالعزيز، كشف عن أنّه هو من استبعد الفنانة ياسمين صبري من العمل، قائلا إنّها غير مناسبة للشخصية التي ستجسدها.

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بقلم بسمة شطا